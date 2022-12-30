В "Дії" завершился опрос по поводу даты празднования Рождества. Большинство участников – за 25 декабря

"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Более 1,5 млн голосов в неделю. Мощный результат", – написал он.
Федоров отметил, что большинство украинцев поддержали дату 25 декабря (903 265 голосов).
В целом дату 25 декабря поддержали 58,99% участников опроса, 7 января – 25,48%, обе даты – 12,59%. 2,94% ответили, что не празднуют Рождество.
Как сообщал Федоров, опрос был запущен 24 декабря по предложению министра культуры и информполитики Александра Ткаченко.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 ноября 2022 года, число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%. Против такой идеи – 31% (в 2021 году – 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% – затруднились ответить.
На встрече 25 декабря глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний затронули вопрос реформы церковного календаря.