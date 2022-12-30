В "Дії" завершился опрос по поводу даты празднования Рождества. Большинство участников – за 25 декабря

"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Более 1,5 млн голосов в неделю. Мощный результат", – написал он.

Федоров отметил, что большинство украинцев поддержали дату 25 декабря (903 265 голосов).

В целом дату 25 декабря поддержали 58,99% участников опроса, 7 января – 25,48%, обе даты – 12,59%. 2,94% ответили, что не празднуют Рождество.

Как сообщал Федоров, опрос был запущен 24 декабря по предложению министра культуры и информполитики Александра Ткаченко.