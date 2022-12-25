В Киеве костел Святого Николая, вокзал и "Родина-мать" засияли цветами украинского флага. Фото
Фото: МКІП - Міністерство культури та інформаційної політики / Telegram
Фото: МКІП - Міністерство культури та інформаційної політики / Telegram
Фото: Tkachenko.UA / Telegram
Фото: Tkachenko.UA / Telegram
Фото: Tkachenko.UA / Telegram
Фото: Tkachenko.UA / Telegram
Фото: МКІП - Міністерство культури та інформаційної політики / Telegram
Швейцарский художник Герри Хофштеттер продолжает в Киеве свой арт-тур "Рождественский свет для надежды". В этот раз в столице подсветили цветами украинского флага костел Святого Николая, "Родина-мать" и железнодорожный вокзал. Фото опубликовали Министерство культуры и информполитики
и глава ведомства Александр Ткаченко
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