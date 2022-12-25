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В Киеве костел Святого Николая, вокзал и "Родина-мать" засияли цветами украинского флага. Фото

Сегодня 21.06
Швейцарский художник Герри Хофштеттер продолжает в Киеве свой арт-тур "Рождественский свет для надежды". В этот раз в столице подсветили цветами украинского флага костел Святого Николая, "Родина-мать" и железнодорожный вокзал. Фото опубликовали Министерство культуры и информполитики и глава ведомства Александр Ткаченко.
Теги: Киев, Украина, Рождество, культура, Александр Ткаченко, вокзал, министерство культуры, костел
 

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