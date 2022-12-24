Главы ПЦУ и УГКЦ обсудили реформу церковного календаря

Встреча прошла в резиденции Епифания на территории Михайловского Златоверхого монастыря.
Епифаний и Святослав обсудили ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, продолжающуюся российскую агрессию против Украины, перспективы развития Украины в послевоенное время и ряд других вопросов.
"Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, которая все острее поднимается перед рождественскими и пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого вселенского собора, состоявшегося в Никее в 325 году. В этом соборе были определены календарные принципы церковной жизни", – говорится в сообщении.
Пресс-служба ПЦУ сообщила, что Святослав передал для ознакомления письмо с изложением соображений иерархов УГКЦ по календарному вопросу, который актуален для украинского общества.
"Во время разговора участники затронули широкий круг вопросов. Среди прочего речь шла о дальнейшем сотрудничестве в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и в двустороннем формате, о государственно-церковных и межконфессиональных отношениях", – отметили в пресс-службе.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 ноября 2022 года, число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%. Против такой идеи – 31% (в 2021 году – 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% – затруднились ответить.