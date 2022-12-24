Главы ПЦУ и УГКЦ обсудили реформу церковного календаря

Встреча прошла в резиденции Епифания на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

Епифаний и Святослав обсудили ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, продолжающуюся российскую агрессию против Украины, перспективы развития Украины в послевоенное время и ряд других вопросов.

"Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, которая все острее поднимается перед рождественскими и пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого вселенского собора, состоявшегося в Никее в 325 году. В этом соборе были определены календарные принципы церковной жизни", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ПЦУ сообщила, что Святослав передал для ознакомления письмо с изложением соображений иерархов УГКЦ по календарному вопросу, который актуален для украинского общества.

"Во время разговора участники затронули широкий круг вопросов. Среди прочего речь шла о дальнейшем сотрудничестве в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и в двустороннем формате, о государственно-церковных и межконфессиональных отношениях", – отметили в пресс-службе.