ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На Рождество ПЦУ проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. У УПЦ МП срок аренды истек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Срок аренды Успенского собора УПЦ МП истек 31 декабря 2022 года
Срок аренды Успенского собора УПЦ МП истек 31 декабря 2022 года
Фото: lavra.ua

Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила 4 января, что рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Ранее этот храм использовала (в том числе на Рождество в 2022 году) Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), но 31 декабря 2022 года закончился срок аренды этой церковью, как и срок аренды Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Представитель Кабмина рекомендовал не продлевать срок аренды для УПЦ МП.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января", – сообщили в ПЦУ.

Богослужение планируют начать в 9.00.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП. 

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Рождество, УПЦ МП, аренда, Киево-Печерская лавра, церковь, священник, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я даже по время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков и рассказал, какой у него размер ноги
"Я даже по время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков и рассказал, какой у него размер ноги
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (356965)
2
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (274375)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (114629)
4
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (92784)
5
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (83688)
6
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (56979)
7
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (52098)
8
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (51633)
 
 
 
 