На Рождество ПЦУ проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. У УПЦ МП срок аренды истек

Ранее этот храм использовала (в том числе на Рождество в 2022 году) Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), но 31 декабря 2022 года закончился срок аренды этой церковью, как и срок аренды Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Представитель Кабмина рекомендовал не продлевать срок аренды для УПЦ МП.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января", – сообщили в ПЦУ.

Богослужение планируют начать в 9.00.