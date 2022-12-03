"Приобрела субъектность, пока – как новорожденный младенец". Епифаний – о Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ

"Мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню – Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях. Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло, сегодня украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец", – написал он.
Епифаний подчеркнул, что развитие поместной церкви – "длительный и сложный процесс, требующий мудрости, взвешенности и терпения, но то же время – жесткости и настойчивости".
"Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание русских агрессоров и за добро для Украины", – добавил он.
О регистрации Киево-Печерской лавры как монастыря ПЦУ (речь о его уставе) заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил 2 декабря.
В комментарии "ВВС News Україна" он объяснил, что монастырь как юридическое лицо зарегистрировали в храме Феодосия Печерского, который расположен через дорогу от Лавры и давно находится в управлении ПЦУ. Возглавил лавру Епифаний. Он является "священноархимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры", сказал Зоря. По словам архиепископа, процесс регистрации длился шесть месяцев.
О перерегистрации помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра" речь пока не идет, и эти здания остаются под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата, объясняет СМИ.
"С сегодняшнего дня в Киеве будет два монастыря Киево-Печерская лавра. Один – УПЦ, который сейчас арендует у государства большинство помещений заповедника. А второй – ПЦУ, который также будет претендовать на здания старинной Лавры. Все эти помещения принадлежат государству и могут передаваться только в аренду", – говорится в публикации.
Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.
Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ, но пока решения по этому вопросу нет. Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что у кого-то из ответственных за это решение лиц "есть внутренний предохранитель".
Регистрация Киево-Печерской лавры как монастыря ПЦУ произошла после ряда проверок, проведенных Службой безопасности в епархиях УПЦ МП, и заседания СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. "Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", – заявил президент.