ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Приобрела субъектность, пока – как новорожденный младенец". Епифаний – о Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Епифаний: Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке
Епифаний: Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Регистрация Свято-Успенской Киево-Печерской лавры как монастыря в составе Православной церкви Украины – это один из шагов "возвращения украинской молитвы" в Лавру. Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил в Facebook вечером 2 декабря.

"Мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню – Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях. Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло, сегодня украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец", – написал он. 

Епифаний подчеркнул, что развитие поместной церкви – "длительный и сложный процесс, требующий мудрости, взвешенности и терпения, но то же время – жесткости и настойчивости". 

"Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание русских агрессоров и за добро для Украины", – добавил он. 

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/pfbid02hhk8qHjp5DR7hL8GDSVxki3nEQNu7o5okRjegTPTu43AVoR8GJdcmwZ9L9VQxBJ8l

О регистрации Киево-Печерской лавры как монастыря ПЦУ (речь о его уставе) заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил 2 декабря. 

В комментарии "ВВС News Україна" он объяснил, что монастырь как юридическое лицо зарегистрировали в храме Феодосия Печерского, который расположен через дорогу от Лавры и давно находится в управлении ПЦУ. Возглавил лавру Епифаний. Он является "священноархимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры", сказал Зоря. По словам архиепископа, процесс регистрации длился шесть месяцев. 

О перерегистрации помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра" речь пока не идет, и эти здания остаются под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата, объясняет СМИ. 

"С сегодняшнего дня в Киеве будет два монастыря Киево-Печерская лавра. Один – УПЦ, который сейчас арендует у государства большинство помещений заповедника. А второй – ПЦУ, который также будет претендовать на здания старинной Лавры. Все эти помещения принадлежат государству и могут передаваться только в аренду", – говорится в публикации.

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ, но пока решения по этому вопросу нет. Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что у кого-то из ответственных за это решение лиц "есть внутренний предохранитель"

Регистрация Киево-Печерской лавры как монастыря ПЦУ произошла после ряда проверок, проведенных Службой безопасности в епархиях УПЦ МП, и заседания СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. "Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", – заявил президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, Евстратий Зоря, архиепископ, митрополит Епифаний, ПЦУ, юридическое лицо, регистрация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (360122)
2
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (112403)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (54287)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (53292)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (51488)
6
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (48541)
7
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (44737)
8
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (43583)
 
 
 
 