"Приобрела субъектность, пока – как новорожденный младенец". Епифаний – о Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ

Епифаний: Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

"Мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню – Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях. Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло, сегодня украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец", – написал он.

Епифаний подчеркнул, что развитие поместной церкви – "длительный и сложный процесс, требующий мудрости, взвешенности и терпения, но то же время – жесткости и настойчивости".

"Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание русских агрессоров и за добро для Украины", – добавил он.

О регистрации Киево-Печерской лавры как монастыря ПЦУ (речь о его уставе) заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил 2 декабря.

В комментарии "ВВС News Україна" он объяснил, что монастырь как юридическое лицо зарегистрировали в храме Феодосия Печерского, который расположен через дорогу от Лавры и давно находится в управлении ПЦУ. Возглавил лавру Епифаний. Он является "священноархимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры", сказал Зоря. По словам архиепископа, процесс регистрации длился шесть месяцев.

О перерегистрации помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра" речь пока не идет, и эти здания остаются под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата, объясняет СМИ.

"С сегодняшнего дня в Киеве будет два монастыря Киево-Печерская лавра. Один – УПЦ, который сейчас арендует у государства большинство помещений заповедника. А второй – ПЦУ, который также будет претендовать на здания старинной Лавры. Все эти помещения принадлежат государству и могут передаваться только в аренду", – говорится в публикации.