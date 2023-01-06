В УПЦ МП заявили, что их незаконно лишили права арендовать соборы в Лавре. Призывают не допускать Епифания в Успенский собор, грозя уголовной ответственностью

"Односторонний разрыв руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ МП является противоправным и не обусловлен указом президента или другими нормативными документами" – сказано в заявлении.
УПЦ МП сообщила, что из-за якобы "незаконных действий руководства национального заповедника", которое будто бы не допускает духовенство и верующих УПЦ МП в упомянутые храмы на Рождество, монастырь подал иск "о преодолении препятствий для использования Успенского собора и Трапезного храма в соответствии с теми соглашениями, которые действовали с 2016 года".
Кроме того, в УПЦ МП заявили, что в соответствии с п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 года №634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения", договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.
В УПЦ МП добавили, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого.
Церковь подчеркнула: если Министерство культуры и информационной политики Украины и заповедник имеют другую позицию, то "они могут доказать свою правоту в суде", а до тех пор пользование УПЦ МП Успенским собором и Трапезной церковью якобы "является правомерным и законным".
УПЦ МП утверждает, что сейчас "действия руководства заповедника напрямую нарушают фундаментальные права и свободы верующих граждан Украины".
УПЦ МП заявила также, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".
Священнослужители УПЦ МП призвали администрацию лаврского заповедника не допускать "произвола со стороны ПЦУ".
"Руководство национального заповедника официально разъяснило, что ему неизвестны правовые основания для этого. Соответственно, ожидается, что администрацией будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны ПЦУ на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием... архитектурного памятника ХІІ века, которым является Успенский собор Лавры", – сказано во сообщении.
В УПЦ МП ссылаются на заявление и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника, который сообщил, что якобы "никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало".
Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила 4 января, что Рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
12 ноября 2022 года священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП.
27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подтвердил, что у Украинской православной церкви Московского патриархата заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, сообщил он. 5 января 2023 года он сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.