В УПЦ МП заявили, что их незаконно лишили права арендовать соборы в Лавре. Призывают не допускать Епифания в Успенский собор, грозя уголовной ответственностью

УПЦ считает, что договоры аренды на храмы Лавры в Киеве нельзя расторгать до окончания военного положения Фото: lavra.ua

"Односторонний разрыв руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ МП является противоправным и не обусловлен указом президента или другими нормативными документами" – сказано в заявлении.

УПЦ МП сообщила, что из-за якобы "незаконных действий руководства национального заповедника", которое будто бы не допускает духовенство и верующих УПЦ МП в упомянутые храмы на Рождество, монастырь подал иск "о преодолении препятствий для использования Успенского собора и Трапезного храма в соответствии с теми соглашениями, которые действовали с 2016 года".

Кроме того, в УПЦ МП заявили, что в соответствии с п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 года №634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения", договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.

В УПЦ МП добавили, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого.

Церковь подчеркнула: если Министерство культуры и информационной политики Украины и заповедник имеют другую позицию, то "они могут доказать свою правоту в суде", а до тех пор пользование УПЦ МП Успенским собором и Трапезной церковью якобы "является правомерным и законным".

УПЦ МП утверждает, что сейчас "действия руководства заповедника напрямую нарушают фундаментальные права и свободы верующих граждан Украины".

УПЦ МП заявила также, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".

Священнослужители УПЦ МП призвали администрацию лаврского заповедника не допускать "произвола со стороны ПЦУ".

"Руководство национального заповедника официально разъяснило, что ему неизвестны правовые основания для этого. Соответственно, ожидается, что администрацией будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны ПЦУ на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием... архитектурного памятника ХІІ века, которым является Успенский собор Лавры", – сказано во сообщении.

В УПЦ МП ссылаются на заявление и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника, который сообщил, что якобы "никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало".

Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила 4 января, что Рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.