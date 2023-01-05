Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви, Министерства культуры и информационной политики Украины.

По итогам работы комиссии был подписан акт возврата зданий со стороны УПЦ. На последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, но это не препятствие для возвращения государственного имущества, подчеркнул Ткаченко. Отсутствие митрополита запротоколировано членами комиссии, а сами акты, подписанные со стороны заповедника, направлены второй стороне на ознакомление.

"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения, очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", – написал Ткаченко.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, которое нельзя отделить от культовых зданий (например, царские врата, люстры), чтобы вернуть его балансодержателю, отметил министр.