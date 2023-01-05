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Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

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УПЦ МП больше не может управлять храмами Киево-Печерской лавры
УПЦ МП больше не может управлять храмами Киево-Печерской лавры
Фото: wikipedia.org

Завершила работу комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви к государству. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 5 января в Facebook.

В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви, Министерства культуры и информационной политики Украины.

По итогам работы комиссии был подписан акт возврата зданий со стороны УПЦ. На последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, но это не препятствие для возвращения государственного имущества, подчеркнул Ткаченко. Отсутствие митрополита запротоколировано членами комиссии, а сами акты, подписанные со стороны заповедника, направлены второй стороне на ознакомление.

"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения, очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", – написал Ткаченко.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, которое нельзя отделить от культовых зданий (например, царские врата, люстры), чтобы вернуть его балансодержателю, отметил министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid075wF9aLnXqTjfeLoZyhZSTtZYDPch5ZahKZS5R48EEq4Yuo4FQLzUAoYDbM3qJNTl

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

27 декабря Ткаченко подтвердил, что у Украинской православной церкви Московского патриархата заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, сообщил он.

Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, Александр Ткаченко, ПЦУ, Министерство культуры и информационной политики
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