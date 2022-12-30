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54% украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП в Украине – опрос

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24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля деятельности УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет
24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля деятельности УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет
Фото: news.church.ua

54% украинцев считают, что в стране следует запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 29 декабря.

Респондентам задали вопрос: "Как вы считаете, какой должна быть сейчас политика власти Украины по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата (глава – Онуфрий)?"

54% выступили за полный запрет УПЦ МП в Украине; 24% – за установление государственного надзора и контроля деятельности УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом. 

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Автономной Республики Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

"В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, если еще в мае среди всех опрошенных нами респондентов 2,5–4% проживали на оккупированных после 24 февраля территориях (и это соответствовало проценту проживающих там, потому что генерация номеров телефонов была случайной), то сейчас из-за отключения оккупантами телефонов нам удалось опросить только двух респондентов (из 1010), которые сейчас проживают в оккупированных населенных пунктах. Важно отметить, что хотя взгляды проживавших в оккупации респондентов несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно сходны. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов", – говорится в пресс-релизе.

В КМИС считают, что полученные результаты "все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения".

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Теги: УПЦ МП, соцопрос, война России против Украины, КМИС
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