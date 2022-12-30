54% украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП в Украине – опрос

24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля деятельности УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет Фото: news.church.ua

Респондентам задали вопрос: "Как вы считаете, какой должна быть сейчас политика власти Украины по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата (глава – Онуфрий)?"

54% выступили за полный запрет УПЦ МП в Украине; 24% – за установление государственного надзора и контроля деятельности УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Автономной Республики Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

"В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, если еще в мае среди всех опрошенных нами респондентов 2,5–4% проживали на оккупированных после 24 февраля территориях (и это соответствовало проценту проживающих там, потому что генерация номеров телефонов была случайной), то сейчас из-за отключения оккупантами телефонов нам удалось опросить только двух респондентов (из 1010), которые сейчас проживают в оккупированных населенных пунктах. Важно отметить, что хотя взгляды проживавших в оккупации респондентов несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно сходны. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов", – говорится в пресс-релизе.

В КМИС считают, что полученные результаты "все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения".