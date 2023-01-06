"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"

Свой пост Ясинский проиллюстрировал снимком, на котором Валерий Меладзе запечатлен со своим страшим братом, продюсером украинской группы "ВИА Гра" Константином Меладзе.
"Две устрицы", – прокомментировал снимок Ясинский.
Свой пост он начал с признания о том, что злился, когда Меладзе-старший в 2004 году, использовав одну из участниц группы, украинскую певицу Светлану Дободу, известную сейчас как Loboda, называл ее "временным недоразумением".
"Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на "Евровидение" и в жюри российского шоу "Голос", я бесился, – добавил Ясинский. – Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав".
Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие".
"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.
Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.