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06 января, 2023
 
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"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"

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Меладзе-старший замалчивает нападение РФ на Украину, а его младший брат назвал полномасштабное вторжение России "конфликтом"
Меладзе-старший замалчивает нападение РФ на Украину, а его младший брат назвал полномасштабное вторжение России "конфликтом"
Фото: meladzemusic / Instagram

Основатель и генеральный директор украинской продюсерской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский 5 января в Facebook прокомментировал заявление российского артиста Валерия Меладзе, который публично оправдался за то, что на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал "Героям слава!" в ответ на приветствие "Слава Украине!".

Свой пост Ясинский проиллюстрировал снимком, на котором Валерий Меладзе запечатлен со своим страшим братом, продюсером украинской группы "ВИА Гра" Константином Меладзе.

"Две устрицы", – прокомментировал снимок Ясинский. 

Свой пост он начал с признания о том, что злился, когда Меладзе-старший в 2004 году, использовав одну из участниц группы, украинскую певицу Светлану Дободу, известную сейчас как Loboda, называл ее "временным недоразумением".

"Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на "Евровидение" и в жюри российского шоу "Голос", я бесился, – добавил Ясинский. – Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав". 

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/pfbid028VjWqPNvHcp1sFXPgvuYCNQirLrgR1nc3JEA6B7rK9fHrFCWK5YqtZj2CAGqmrizl

Контекст:

Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". 

"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.

Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Теги: Валерий Меладзе, война России против Украины, Константин Меладзе, Михаил Ясинский
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"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
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