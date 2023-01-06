"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"

Свой пост Ясинский проиллюстрировал снимком, на котором Валерий Меладзе запечатлен со своим страшим братом, продюсером украинской группы "ВИА Гра" Константином Меладзе.

"Две устрицы", – прокомментировал снимок Ясинский.

Свой пост он начал с признания о том, что злился, когда Меладзе-старший в 2004 году, использовав одну из участниц группы, украинскую певицу Светлану Дободу, известную сейчас как Loboda, называл ее "временным недоразумением".

"Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на "Евровидение" и в жюри российского шоу "Голос", я бесился, – добавил Ясинский. – Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав".