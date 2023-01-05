Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео

Галкин: Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Фото: maxgalkinru / Instagram

"Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет", – произнес Галкин со сцены.

В это время из зала прозвучало: "Героям слава!"

"Я просто не слышу. Что? – под овации спросил артист и сразу же повторил: "Героям слава!"