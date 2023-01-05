Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео

"Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет", – произнес Галкин со сцены.
В это время из зала прозвучало: "Героям слава!"
"Я просто не слышу. Что? – под овации спросил артист и сразу же повторил: "Героям слава!"
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
В сентябре российский минюст внес Галкина в список "иноагентов".