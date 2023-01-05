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05 января, 2023
 
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Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео

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Галкин: Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным?
Галкин: Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным?
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Дубае (ОАЭ) произнес: "Героям слава!" Видео, снятое на камеру телефона, 5 января было растиражировано в сети. Ролик в том числе размещен в Telegram-канале "Джокер".

"Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет",  произнес Галкин со сцены.

В это время из зала прозвучало: "Героям слава!"

"Я просто не слышу. Что? – под овации спросил артист и сразу же повторил: "Героям слава!"

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

В сентябре российский минюст внес Галкина в список "иноагентов".

Теги: Дубай, концерт, война России против Украины, Максим Галкин
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