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21 декабря, 2022
 
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"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле

Галкин продолжает свои гастроли
Галкин продолжает свои гастроли
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, и которого в РФ признали "иноагентом", 21 декабря в Instagram опубликовал новый ролик. Он анонсировал свои концерты в Стамбуле (Турция) и Баку (Азербайджан).

"Классная погода в Израиле, у нас созрели в очередной раз апельсины", – отметил он.

Шоумен снялся во дворе, на фоне апельсиновых деревьев, пальм и кипарисов.

"14 февраля – мой сольник в Стамбуле, 21 февраля – Баку. Буду ждать встречи с вами, дорогие зрители! Билеты по ссылкам в сторис, а также на моем сайте в разделе "Афиша", – сообщил он.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.

Теги: Россия, Израиль, концерт, Баку, Стамбул, Максим Галкин, ролик, шоумен
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