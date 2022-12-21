"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле

"Классная погода в Израиле, у нас созрели в очередной раз апельсины", – отметил он.

Шоумен снялся во дворе, на фоне апельсиновых деревьев, пальм и кипарисов.

"14 февраля – мой сольник в Стамбуле, 21 февраля – Баку. Буду ждать встречи с вами, дорогие зрители! Билеты по ссылкам в сторис, а также на моем сайте в разделе "Афиша", – сообщил он.