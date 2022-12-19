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19 декабря, 2022
 
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Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира

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Галкин рассказал о своем грядущем концерте
Галкин рассказал о своем грядущем концерте
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, которого в РФ признали "иноагентом", 18 декабря в Instagram анонсировал свой концерт в Дубае (ОАЭ).

"Дубай, Опера. Мой сольный [концерт] – 4 января!" – написал он.

Галкин снялся в футболке и шортах на фоне зала Оперы. Анонсируя свое выступление, он подчеркнул, что выступит в одном из красивейших залов мира.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле.

Теги: Россия, ОАЭ, концерт, Максим Галкин, шоумен
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