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12 декабря, 2022
 
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Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео

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Галкин и Пугачева поженились 11 лет назад
Галкин и Пугачева поженились 11 лет назад
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин вместе со своей женой, российской певицей Аллой Пугачевой, вместе появились на публике – они посетили концерт российской группы БИ-2 в Тель-Авиве (Израиль). Об этом артист сообщил 10 декабря в Instagram, разместив соответствующее видео.

Ранее Галкин находился на гастролях. Во время концерта изображение Галкина и Пугачевой, находящихся в зале, появилось на большом экране на сцене. 

Участие в концерте также принял российский певец Андрей Макаревич.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. Ее муж в это время выступал с концертами во многих странах.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Би-2
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