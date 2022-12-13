  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть

"Они что мне вменили? Что я якобы получал деньги из Украины за то, что занимаюсь политической деятельностью. Во-первых, я не знал, что занимаюсь политической деятельностью. Я так же, как и многие, выступил против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам расскажу! Они ко мне давно прикопались – как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть".
По словам Галкина, чем больше он говорил, что у него таких планов нет, тем больше его в этом подозревали.
"Они считают, что я получал деньги за свою антивоенную позицию. То есть, то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой и независимой – это только за деньги можно такое хотеть", – сказал шоумен.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.
В настоящее время Галкин находится вместе с женой и детьми в Израиле.