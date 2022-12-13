  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть

Галкин: Они считают, что я получал деньги за антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была независимой – это только за деньги можно такое хотеть Фото: maxgalkinru / Instagram

"Они что мне вменили? Что я якобы получал деньги из Украины за то, что занимаюсь политической деятельностью. Во-первых, я не знал, что занимаюсь политической деятельностью. Я так же, как и многие, выступил против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам расскажу! Они ко мне давно прикопались – как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть".

По словам Галкина, чем больше он говорил, что у него таких планов нет, тем больше его в этом подозревали.

"Они считают, что я получал деньги за свою антивоенную позицию. То есть, то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой и независимой – это только за деньги можно такое хотеть", – сказал шоумен.

ВИДЕО