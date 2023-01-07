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07 января, 2023
 
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Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото

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Горбунов надел на Рождество белую вышиванку с красной вышивкой от украинского бренда Indposhiv
Горбунов надел на Рождество белую вышиванку с красной вышивкой от украинского бренда Indposhiv
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов 7 января разместил в Instagram снимки, на которых запечатлен за праздничным рождественским столом в семейном кругу.

Горбунов позирует в кадре в белой вышиванке с красной вышивкой от украинского бренда Indposhiv.

На сайте компании указано, что такая модель стоит от 11 до 19 тыс. грн в зависимости от того, будет вышивка машинная или ручной работы.

В такой же вышиванке, но цвета милитари, записал свое рождественское обращение президент Украины Владимир Зеленский. 

В этой же вышиванке президент появился на публике во время визита в Украину президента Польши Анджея Дуды.

Теги: Рождество, вышиванка, Владимир Зеленский, Юрий Горбунов
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