Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото

Горбунов надел на Рождество белую вышиванку с красной вышивкой от украинского бренда Indposhiv Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Горбунов позирует в кадре в белой вышиванке с красной вышивкой от украинского бренда Indposhiv.

На сайте компании указано, что такая модель стоит от 11 до 19 тыс. грн в зависимости от того, будет вышивка машинная или ручной работы.

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В такой же вышиванке, но цвета милитари, записал свое рождественское обращение президент Украины Владимир Зеленский.

В этой же вышиванке президент появился на публике во время визита в Украину президента Польши Анджея Дуды.