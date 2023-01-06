Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья отмечает в этом году две даты и постепенно переходит к празднованию 24 декабря, как и большинство украинцев", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)