Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья отмечает в этом году две даты и постепенно переходит к празднованию 24 декабря, как и большинство украинцев", – написала она.
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Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году. Иван (2017) и Даниил (2021) – их общие дети.
Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.