39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности

"Вы ждете пополнения?" – спросили у 39-летней ведущей фолловеры.

"Нет!" – ответила она, разместив фото, на котором запечатлена в серых брюках, свитере широкого кроя и белой куртке, скрывающей фигуру.

Контекст:

Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).

От предыдущих отношений у ведущей есть взрослый сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.