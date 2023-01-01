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01 января, 2023
 
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"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком

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Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году
Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая в канун Нового года разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в кругу семьи возле елки.

Ведущая позирует в кадре вместе с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и их двумя сыновьями. Для семейного фото Осадчая выбрала белый брючный костюм. 

"Наша семья поздравляет вас с Новым 2023 годом. В единстве мы сильны. Мы обязательно победим", – написала она.

"Катя, у вас невероятно красивые мальчики",  восхитились в сети.

"Вы – такая чудесная пара",  отреагировали подписчики.

Контекст:

Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих сыновей:  Ивана  (2017) и Даниила (2021). 

От предыдущих отношений у ведущей есть взрослый сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.

Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья
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