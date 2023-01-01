"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком

Ведущая позирует в кадре вместе с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и их двумя сыновьями. Для семейного фото Осадчая выбрала белый брючный костюм.
"Наша семья поздравляет вас с Новым 2023 годом. В единстве мы сильны. Мы обязательно победим", – написала она.
"Катя, у вас невероятно красивые мальчики", – восхитились в сети.
"Вы – такая чудесная пара", – отреагировали подписчики.
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Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).
От предыдущих отношений у ведущей есть взрослый сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.