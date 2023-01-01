"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком

Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году Фото: kosadcha / Instagram

Ведущая позирует в кадре вместе с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и их двумя сыновьями. Для семейного фото Осадчая выбрала белый брючный костюм.

"Наша семья поздравляет вас с Новым 2023 годом. В единстве мы сильны. Мы обязательно победим", – написала она.

"Катя, у вас невероятно красивые мальчики", – восхитились в сети.

"Вы – такая чудесная пара", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)