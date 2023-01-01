56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года

Хайек: С Новым годом всех вас, замечательные люди Фото: salmahayek / Instagram

Она снялась на диване возле окна с видом на горы. 56-летняя Хайек позирует в кадре без макияжа с распущенными волосами.

"Доброе утро, 2023 год. С Новым годом всех вас, замечательные люди. Надеюсь, что вы получите много благословений в этом новом приключении", – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)