56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года

Она снялась на диване возле окна с видом на горы. 56-летняя Хайек позирует в кадре без макияжа с распущенными волосами.
"Доброе утро, 2023 год. С Новым годом всех вас, замечательные люди. Надеюсь, что вы получите много благословений в этом новом приключении", – написала актриса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".