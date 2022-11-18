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18 ноября, 2022
 
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"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео

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Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Фото: ЕРА

Голливудская актриса Сальма Хайек 17 ноября поделилась с поклонниками в Instagram роликом, в котором запечатлена в красном декольтированном платье с открытыми плечами и бантом на лифе.

Наряд от британского дизайнера Вивьен Вествуд 56-летняя артистка выбрала для церемонии вручения премии "Мужчина года" от журнала GQ, которая 16 ноября проходила в Лондоне, сообщает издание People.

Хайек дополнила свой образ серьгами в форме цветов с розовыми камнями.

"Прекрасный ангел", – оценили образ актрисы поклонники.

"Красный – твой цвет, малышка" – восхитились фолловеры.

Контекст:

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Сальма Хайек, мода и красота, актриса, Вивьен Вествуд
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