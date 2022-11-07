"Горячая женщина", "Богиня". 56-летней Хайек восхитила сеть новым образом. Фото

В этом наряде 56-летняя артистка посетила ежегодный гала-концерт фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art + Film Gala в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

"Ух ты! Сальма, ты горячая женщина", – оценили образ актрисы поклонники.

"Богиня! Потрясающе!" – восхитились фолловеры.

Контекст:

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".