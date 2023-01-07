Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно

"Он всегда был лидером, и эти правила принимались его командой. То, что он не поехал, меня вообще не удивило, потому что я знаю Владимира именно таким. Больше мое внимание привлекает Елена, потому что она никогда не была публичной и никогда не хотела публичности. Она всегда была невидимой, но крепкой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно, потому что я вижу, что человек существует за пределами своей системы", – сказала Ефросинина.

По словам ведущей, она предлагала Зеленским дать ей интервью. Ефросинина отметила, что спросила бы у супругов об их личной жизни.

"Мне интересно, сколько вообще человеческих удовольствий они себе позволяют и осталось ли у них что-нибудь для этого. Мне очень интересно, как держится сегодня их союз, потому что эти люди с университета вместе, у них двое детей. Как эти двое не ссорятся, как вообще эти отношения поддерживают? Почему Елена начала ездить сама? – сказала Ефросинина. – Президент за 10 месяцев изменился очень сильно, вся усталость нарисована на его лице. И что Елена об этом думает? Принимает он витамины? Может, ему какие-то капельницы делают?"

Она призналась, что ей интересно, сколько спит Зеленский, что он ест и как успевает заниматься спортом.