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07 января, 2023
 
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Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно

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Зеленские воспитывают двух детей
Зеленские воспитывают двух детей
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина не удивлена тем, как после полномасштабного вторжения РФ в Украину повел себя украинский президент Владимир Зеленский. По словам ведущей, ей больше интересно то, как сейчас ведет себя его жена, первая леди Украины Елена Зеленская. Об этом она рассказала в интервью, которое 4 января вышло на YouTube-канале украинской ведущей Наташи Влащенко.

"Он всегда был лидером, и эти правила принимались его командой. То, что он не поехал, меня вообще не удивило, потому что я знаю Владимира именно таким. Больше мое внимание привлекает Елена, потому что она никогда не была публичной и никогда не хотела публичности. Она всегда была невидимой, но крепкой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно, потому что я вижу, что человек существует за пределами своей системы", – сказала Ефросинина.

По словам ведущей, она предлагала Зеленским дать ей интервью. Ефросинина отметила, что спросила бы у супругов об их личной жизни. 

"Мне интересно, сколько вообще человеческих удовольствий они себе позволяют и осталось ли у них что-нибудь для этого. Мне очень интересно, как держится сегодня их союз, потому что эти люди с университета вместе, у них двое детей. Как эти двое не ссорятся, как вообще эти отношения поддерживают? Почему Елена начала ездить сама? – сказала Ефросинина. – Президент за 10 месяцев изменился очень сильно, вся усталость нарисована на его лице. И что Елена об этом думает? Принимает он витамины? Может, ему какие-то капельницы делают?"

Она призналась, что ей интересно, сколько спит Зеленский, что он ест и как успевает заниматься спортом.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Маша Ефросинина, Елена Зеленская
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