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07 января, 2023
 
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77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ

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Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием
Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием
Фото: depositphotos.com

Состояние 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова ухудшилось и его перевели в реанимацию. Об этом пишет российский пропагандистский сайт Kp.ru.

Отмечается, что у Михалкова на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии прогрессирует интоксикационный синдром.

5 января российские СМИ сообщили, что Михалков госпитализирован с пневмонией. Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение всех суток показывали старые программы с его участием, в которых он высказывается в поддержку политики президента РФ Владимира Путина.

Контекст:

Михалков внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины – за открытую поддержку российской агрессии и политики президента РФ Владимира Путина.

16 декабря 2022 года Михалков был внесен в санкционный список Евросоюза.

Теги: здоровье, пропаганда, российская пропаганда, Никита Михалков, режиссер, пневмония, реанимация
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