77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ

Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием Фото: depositphotos.com

Отмечается, что у Михалкова на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии прогрессирует интоксикационный синдром.

5 января российские СМИ сообщили, что Михалков госпитализирован с пневмонией. Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение всех суток показывали старые программы с его участием, в которых он высказывается в поддержку политики президента РФ Владимира Путина.