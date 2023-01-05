77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ

В публикации отмечается, что у российского пропагандиста диагностирована ковидная пневмония.

Контекст:

Михалков внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины – за открытую поддержку российской агрессии и политики президента РФ Владимира Путина.

16 декабря 2022 года Михалков был внесен в санкционный список Евросоюза.

Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием, в которых он высказывается в поддержку политики президента РФ Владимира Путина.