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05 января, 2023
 
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77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ

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Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием
Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием
Фото: depositphotos.com

77-летний российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на собственные источники информации сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что у российского пропагандиста диагностирована ковидная пневмония.

Контекст:

Михалков внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины – за открытую поддержку российской агрессии и политики президента РФ Владимира Путина.

16 декабря 2022 года Михалков был внесен в санкционный список Евросоюза.

Накануне госпитализации Михалкова на одном из российских пропагандистских каналов 1 января в течение суток показывали старые программы с его участием, в которых он высказывается в поддержку политики президента РФ Владимира Путина.

Теги: смерть, Никита Михалков, пневмония, диагноз
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