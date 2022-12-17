В новом пакете санкций ЕС против РФ Михалков, Лепс и Корчевников – Ермак

"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Русские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – написал Ермак.

Он отметил, что в санкционном списке, в частности, главный редактор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин, заместитель генерального директора телеканала Михаил Тукмачев, президент холдинга "Национальная медиа группа" Кирилл Ковальчук, телеведущая Марина Ком, блогер Дмитрий Пучков (goblin), певец Григорий Лепс, ведущий Борис Корчевников, кинорежиссер Никита Михалков.

Девятый пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 16 декабря. Среди прочего он включает ограничения против военно-промышленного и горнодобывающего секторов, а также запрет на экспорт беспилотников.

Кроме того, Совет ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и "Первого канала".