В новом пакете санкций ЕС против РФ Михалков, Лепс и Корчевников – Ермак

"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Русские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – написал Ермак.
Он отметил, что в санкционном списке, в частности, главный редактор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин, заместитель генерального директора телеканала Михаил Тукмачев, президент холдинга "Национальная медиа группа" Кирилл Ковальчук, телеведущая Марина Ком, блогер Дмитрий Пучков (goblin), певец Григорий Лепс, ведущий Борис Корчевников, кинорежиссер Никита Михалков.
Девятый пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 16 декабря. Среди прочего он включает ограничения против военно-промышленного и горнодобывающего секторов, а также запрет на экспорт беспилотников.
Кроме того, Совет ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и "Первого канала".
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военного-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
В то же время в пакете есть отступление от ранее введенных санкций, позволяющее разморозить активы некоторых физлиц, "игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием". В сообщении не указывается, о ком именно идет речь. Ослабление аргументировано поддержкой продовольственной безопасности.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря говорил, что Украина категорически против этого решения: "не потому, что мы против продовольственной безопасности в мире, а потому что Россия в классическом для себя стиле искусственно создала проблему, а теперь требует для ее решения сделать исключение из уже действующих санкций".
Министры иностранных дел стран ЕС, обсуждая этот пакет санкций 12 декабря, не смогли согласовать его. Решение блокировали Польша и страны Балтии, выступив против ослабления уже действующих ограничений.