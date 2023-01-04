"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым

16 декабря 2022 года Михалков был внесен в санкционный список Евросоюза Фото: depositphotos.com

"Если еще кто-то вдруг окончательно не слетел кукухой в 2022 году, то о нем 1 января побеспокоился канал "Россия 24". Там весь день будут показывать "Бесогон" Михалкова", – отреагировали в сети.

Если ещё кто-то вдруг окончательно не слетел кукухой в 2022 году, то о нём 1 января заботливо побеспокоился канал «Россия 24»:

Там весь день будут показывать «Бесогон» Никиты Михалкова. pic.twitter.com/cGvgirCrDO — Мрачный Турандот (@Degos36174004) January 1, 2023

"А я вот не уверена, что коечный фонд городских психиатрических больниц на такое рассчитан", – написали пользователи Twitter.

Госканал «Россия 24» предложил зрителям все 1 января смотреть только «Бесогон» Никиты Михалкова и новостные выпуски



А я вот не уверена, что коечный фонд городских психиатрических больниц на такое рассчитан — Olya (@slovo_za_slovo) January 1, 2023

"Страна сошла с ума, а режим точно ...бнутый на всю голову. Такого даже при брежневском маразме не было. Бараноподобный народ заслуживает такое ТВ. Все равно мозгов у пропутинских ватников нет!" – написал российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Проверил: не фейк. Страна сошла с ума, а режим точно ё&нутый на всю голову. Такого даже при брежневском маразме не было. Бараноподобный народ(остальным нормальным не обижаться!) заслуживает такое ТВ. Все равно мозгов у пропутинских ватников нет! pic.twitter.com/YufdS9wWQ7 — Геннадий Гудков (@gudkov_g) January 4, 2023