"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата

"Самые счастливые моменты. Мой двоюродный брат живет в Чикаго, и мы не виделись более двух лет. Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда, если бы не он, я не думаю, что у меня бы это получилось", – написала артистка.
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Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.
18 декабря артистка сообщила, что переехала в США.