"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата

"Самые счастливые моменты. Мой двоюродный брат живет в Чикаго, и мы не виделись более двух лет. Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда, если бы не он, я не думаю, что у меня бы это получилось", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)