Бульвар Шоубиз
 
19 декабря, 2022
 
Новости

Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США

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Grosu: Повышаю актерскую и вокальную квалификацию
Grosu: Повышаю актерскую и вокальную квалификацию
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) переехала в США. Об этом она написала 18 декабря в Instagram.

"Повышаю актерскую и вокальную квалификацию", – написала она. 

Артистка отметила, что из-за переезда не бросила заниматься благотворительностью, но этим теперь больше занимаются ее родители.

"Хочу, чтобы моей страной гордились везде. И где бы я ни была, хочу оставаться полезной", – добавила она.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

Теги: США, благотворительность, Алина Гросу, певица, Grosu
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