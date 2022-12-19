Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США

"Повышаю актерскую и вокальную квалификацию", – написала она.

Артистка отметила, что из-за переезда не бросила заниматься благотворительностью, но этим теперь больше занимаются ее родители.

"Хочу, чтобы моей страной гордились везде. И где бы я ни была, хочу оставаться полезной", – добавила она.