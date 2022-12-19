Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США

"Повышаю актерскую и вокальную квалификацию", – написала она.
Артистка отметила, что из-за переезда не бросила заниматься благотворительностью, но этим теперь больше занимаются ее родители.
"Хочу, чтобы моей страной гордились везде. И где бы я ни была, хочу оставаться полезной", – добавила она.
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Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.