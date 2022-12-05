"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым

"Первый новый год, там где нас нет. Такая одинокая без тебя зима", – подписала короткий ролик артистка.
Певица написала песню о расставании после того, как в ноябре стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву.
"Ты будешь счастлива обязательно", – поддержали артистку поклонники.
"Найди себе украинца, чтобы на своем языке поговорить. Это очень важно", – написали фолловеры.
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Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о своем романе.
После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе с родителями осталась в Украине. О том, находится ли с ней вместе Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за восемь месяцев войны не появилось.
Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров.