"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым

"Первый новый год, там где нас нет. Такая одинокая без тебя зима", – подписала короткий ролик артистка.

Певица написала песню о расставании после того, как в ноябре стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву.

"Ты будешь счастлива обязательно", – поддержали артистку поклонники.

"Найди себе украинца, чтобы на своем языке поговорить. Это очень важно", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)