  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео

Композицию певица посвятила женщинам, которые "переживают трудные времена".

"Я всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства. Возможно, я не так много говорю, но в моих песнях можно услышать гораздо больше о моей жизни. Поэтому на этот раз я презентую сверхдушевную композицию", – заявила артистка в день премьеры.

Певица написала песню о расставании после того, как в ноябре стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву.

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Видео: GROSU / YouTube