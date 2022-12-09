  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео

Композицию певица посвятила женщинам, которые "переживают трудные времена".
"Я всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства. Возможно, я не так много говорю, но в моих песнях можно услышать гораздо больше о моей жизни. Поэтому на этот раз я презентую сверхдушевную композицию", – заявила артистка в день премьеры.
Певица написала песню о расставании после того, как в ноябре стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву.
Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В марте 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о своем романе.
После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе с родителями осталась в Украине. О том, находится ли вместе с ней Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за это время не появилось.
Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров.
Grosu расставание с бойфрендом не комментирует.