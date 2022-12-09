Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Grosu: Всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства
Grosu: Всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 9 декабря презентовала на своем канале в YouTube клип на песню "Самотня зима".

Композицию певица посвятила женщинам, которые "переживают трудные времена".

"Я всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства. Возможно, я не так много говорю, но в моих песнях можно услышать гораздо больше о моей жизни. Поэтому на этот раз я презентую сверхдушевную композицию", – заявила артистка в день премьеры.

Певица написала песню о расставании после того, как в ноябре стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву.

ВИДЕО
Видео: GROSU / YouTube
Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В марте 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о своем романе.

После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе с родителями осталась в Украине. О том, находится ли вместе с ней Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за это время не появилось.

Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров.

Grosu расставание с бойфрендом не комментирует.

Теги: Grosu, расставание, Роман Полянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе Тодуров
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров
Дмитрий ГОРДОН
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Екатерина ДЕМЧЕНКО
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 