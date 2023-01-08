"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото

"С праздниками!" – подписал фото 41-летний Ким.

"Ты счастливый человек", – отреагировали подписчики.

"Какая жена у вас красивая", – восхитились фолловеры.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей. В ноябре Ким сообщил, что его жена и сын вернулись в Николаев.