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26 ноября, 2022
 
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"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве

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Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 26 ноября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с женой Юлией и их сыном на железнодорожном вокзале в Николаеве.

Супруга Кима на фото запечатлена с букетом цветом.

"Какая красивая жена",  восхитились в сети.

"Малой очень на отца похож", – отметили подписчики.

"Трогательно", – написали фолловеры.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: война России против Украины, семья, Виталий Ким
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