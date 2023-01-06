"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото

"Было ошибкой показывать личную жизнь. Возможно, позже все расскажу", – написала артистка.
Артистка призналась, что "даже не начинала скучать" по бывшему бойфренду после расставания с ним.
По словам певицы, удалять совместные снимки с экс-бойфрендом она не будет, так как считает, что это "детский сад".
Grosu, комментируя свои будущие отношения, заявила, что теперь предпочитает "только мужчин, а не кавалеров".
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.