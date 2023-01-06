Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2023
 
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"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото

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Grosu заявила, что не будет удалять общие снимки с Полянским после расставания
Grosu заявила, что не будет удалять общие снимки с Полянским после расставания
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 6 января в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировала расставание со своим бойфрендом, российским актером Романом Полянским.

"Было ошибкой показывать личную жизнь. Возможно, позже все расскажу", – написала артистка.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Артистка призналась, что "даже не начинала скучать" по бывшему бойфренду после расставания с ним.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

По словам певицы, удалять совместные снимки с экс-бойфрендом она не будет, так как считает, что это "детский сад".

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Grosu, комментируя свои будущие отношения, заявила, что теперь предпочитает "только мужчин, а не кавалеров".

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

Теги: Алина Гросу, певица, Grosu, расставание, Роман Полянский
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