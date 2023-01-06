"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото

Grosu заявила, что не будет удалять общие снимки с Полянским после расставания Фото: alina_grosu / Instagram

"Было ошибкой показывать личную жизнь. Возможно, позже все расскажу", – написала артистка.

Скриншот: alina_grosu / Instagram

Артистка призналась, что "даже не начинала скучать" по бывшему бойфренду после расставания с ним.

Скриншот: alina_grosu / Instagram

По словам певицы, удалять совместные снимки с экс-бойфрендом она не будет, так как считает, что это "детский сад".

Скриншот: alina_grosu / Instagram

Grosu, комментируя свои будущие отношения, заявила, что теперь предпочитает "только мужчин, а не кавалеров".