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06 января, 2023
 
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"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост

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Grosu в конце 2022 года переехала в США
Grosu в конце 2022 года переехала в США
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 5 января разместила в Instagram Stories фото, на котором запечатлена в полный рост в черном белье.

Свой образ артистка дополнила расстегнутым полушубком и черными колготками.

"Девушка одета по погоде", – подписала она фото. 

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

18 декабря артистка заявила, что переехала в США.

Теги: Алина Гросу, певица, Grosu
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