"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост

Свой образ артистка дополнила расстегнутым полушубком и черными колготками.

"Девушка одета по погоде", – подписала она фото.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

18 декабря артистка заявила, что переехала в США.