В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива

Grosu: Может, мне каре сделать? Фото: alina_grosu / Instagram

Она позирует в кадре в юбке и декольтированном топе без белья.

"Кое-что из неопубликованного. Может, мне каре сделать?" – обратилась к подписчикам артистка.

"С длинными волосами намного лучше", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)

На фото, которые певица публиковала в последнее время, она выглядит вот так.