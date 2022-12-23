Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
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В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива

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Grosu: Может, мне каре сделать?
Grosu: Может, мне каре сделать?
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu 22 декабря опубликовала архивные фото, на которых запечатлена с волосами до линии плеч.

Она позирует в кадре в юбке и декольтированном топе без белья.

"Кое-что из неопубликованного. Может, мне каре сделать?" – обратилась к подписчикам артистка. 

"С длинными волосами намного лучше", – отреагировали в сети.

На фото, которые певица публиковала в последнее время, она выглядит вот так.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

18 декабря артистка заявила, что переехала в США.

Теги: Алина Гросу, Grosu, декольте
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