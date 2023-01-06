"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой

"Очень много вопросов о Елене, детях и наших нынешних отношениях. Я сделал много глупостей. Есть вещи, которые нельзя было говорить или делать, никогда и никому. Мне стыдно и стыдно за них, но это был я. Поэтому я сам полностью несу за них ответственность и еще долго буду нести", – написал он.

Контекст:

Остапчук и Войченко прожили в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. После развода бывшие супруги сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что ведущий хочет отсудить у нее детей.

После развода Остапчук женился на украинском нотариусе Кристине Горняк. После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери.

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.