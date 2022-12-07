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07 декабря, 2022
 
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38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака

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В первом браке с Войченко у Остапчука родились дочь и сын
В первом браке с Войченко у Остапчука родились дочь и сын
Фото: Володимир Остапчук - офіційна сторінка / Facebook

Украинский ведущий Владимир Остапчук 7 декабря, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, рассказал о своих детях от первого брака.

По словам 38-летнего Остапчука, его дочь и сын находятся вместе со своей матерью в Канаде. Ведущий отметил, что "сейчас не лучшее время возвращаться в Украину".

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Контекст:

Дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018) – дети ведущего от первого брака с украинской переводчицей Еленой Войченко. Пара была вместе 12 лет и расторгла брак 6 марта 2020 года.

В 2020 году Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк. В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Теги: Канада, семья, Владимир Остапчук, ведущий
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