38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака

По словам 38-летнего Остапчука, его дочь и сын находятся вместе со своей матерью в Канаде. Ведущий отметил, что "сейчас не лучшее время возвращаться в Украину".

Контекст:

Дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018) – дети ведущего от первого брака с украинской переводчицей Еленой Войченко. Пара была вместе 12 лет и расторгла брак 6 марта 2020 года.

В 2020 году Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк. В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.