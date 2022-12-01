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01 декабря, 2022
 
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"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах

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Остапчук высмеял пропагандистское СМИ из РФ, заявив, что украл мозг их редактора
Остапчук высмеял пропагандистское СМИ из РФ, заявив, что украл мозг их редактора
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук в Instagram Stories высмеял пропагандистскую публикацию, которая была размещена на сайте российского издания Кp.ru под заголовком "Апокалипсис в темноте: Города Украины погрузились в Средневековье, мародеры грабят и убивают на улицах".

В статье, которую написали российские журналисты, говорилось о том, что якобы "жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы". 

"Лично я уже сегодня помародерил – украл у главного редактора этого издания мозги", – прокомментировал статью Остапчук, разместив в своем микроблоге скриншот заголовка.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: пропаганда, отключение света, война России против Украины, Владимир Остапчук
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