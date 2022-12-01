"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах

Остапчук высмеял пропагандистское СМИ из РФ, заявив, что украл мозг их редактора Фото: vova_ostapchuk / Instagram

В статье, которую написали российские журналисты, говорилось о том, что якобы "жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы".

"Лично я уже сегодня помародерил – украл у главного редактора этого издания мозги", – прокомментировал статью Остапчук, разместив в своем микроблоге скриншот заголовка.