"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах

В статье, которую написали российские журналисты, говорилось о том, что якобы "жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы".
"Лично я уже сегодня помародерил – украл у главного редактора этого издания мозги", – прокомментировал статью Остапчук, разместив в своем микроблоге скриншот заголовка.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.