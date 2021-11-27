  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте

Травести-дива Монро: Я паспорт не меняла, хотя можно Фото: monritta / Instagram

"Как проходите таможню? У вас в паспорте что написано?" – спросила у артистки журналистка.

"У меня паспорт на мое "мертвое" имя" – это имя, которое дала мама (Александр Федяев. – "ГОРДОН"). Вообще у трансгендерных людей паспорт на "мертвое" имя. Я паспорт не меняла, хотя можно. Сейчас не нужно делать хирургическую коррекцию – это достижение, кстати", – рассказала травести-дива Монро.

Она также добавила, что в ее паспорте указано, что она человек мужского пола.

Травести-дива Монро призналась, что мать обычно обращается к ней, используя слово "ребенок".

"По имени может назвать, которое она дала. И имеет на это полное право", – подытожила артистка.

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