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25 ноября, 2021
 
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"Мужики знакомились, машины останавливались". Травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была Александром Федяевым

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Травести-дива Монро: Все все понимали и все все знали
Травести-дива Монро: Все все понимали и все все знали
Фото: monritta / Instagram

Украинская травести-дива Монро в передаче "Неймовірна правда про зірок", которая 23 ноября вышла на канале СТБ, показала, как выглядела в студенческие годы – в тот период жизни она была известна как Александр Федяев.

"Эта фотка была на моем студенческом билете. Я же еще блонда – кудри-кудри. Такая активная лесбиянка – мужики знакомились, машины останавливались", – прокомментировала артистка снимок.

Скриншот:
Скриншот: Неймовірна правда про зірок / YouTube

По словам артистки, во время учебы она уже выступала в женском образе.

"Я начала выступать – заканчивала в 4.00, а 08.20 нужно было на пару. Я думала, что никто не видит остатки косметики. Но все все понимали и все все знали. К чести одногруппников и преподавателей, никто не задал ни одного вопроса", – подчеркнула она.

ВИДЕО
Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Травести-дива Монро – телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель. Она заявила, что является трансгендером.

Родилась в Киеве в 1978 году. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд".

В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

Теги: фотосессия, травести-дива Монро
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