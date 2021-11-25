  "Мужики знакомились, машины останавливались". Травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была Александром Федяевым

Травести-дива Монро: Все все понимали и все все знали Фото: monritta / Instagram

"Эта фотка была на моем студенческом билете. Я же еще блонда – кудри-кудри. Такая активная лесбиянка – мужики знакомились, машины останавливались", – прокомментировала артистка снимок.

Скриншот: Неймовірна правда про зірок / YouTube



По словам артистки, во время учебы она уже выступала в женском образе.

"Я начала выступать – заканчивала в 4.00, а 08.20 нужно было на пару. Я думала, что никто не видит остатки косметики. Но все все понимали и все все знали. К чести одногруппников и преподавателей, никто не задал ни одного вопроса", – подчеркнула она.

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Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube