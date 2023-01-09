56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео

"Мои дети отказались прыгать на батуте. Я думаю, они считают, что слишком взрослые для него. А я все еще люблю это", – написала она.

Хайек предстала в красном облегающем топе, серой кофте и брюках песочного цвета.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

В посте Хайек упомянула "своих детей", не объяснив, о ком идет речь.У актрисы одна дочь – Валентина-Палома Пино (2007).