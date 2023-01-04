Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией

Во время съемки актриса была в брючном костюме с анималистическим принтом, декорированным перьями.

"Вам может показаться фото странным, если только у вас нет клаустрофобии, как у меня", – подписала она снимок.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".