"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой

"Когда-то давно с моей лучшей половиной", – написала Сопонару.

На черно-белом фото сестры запечатлены за столом во время распития коктейлей.

"Красиво жить не запретишь", – прокомментировал подписчик gosha932310.

"Твоя лучшая половина очень красивая", – заявил andrei_sorokun.

Контекст:

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

Наталья старше Ирины Сопонару на четыре года. Она живет и работает в Лондоне.

9 октября стало известно, что Ирина Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.