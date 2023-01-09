"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой

"Когда-то давно с моей лучшей половиной", – написала Сопонару.
На черно-белом фото сестры запечатлены за столом во время распития коктейлей.
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"Красиво жить не запретишь", – прокомментировал подписчик gosha932310.
"Твоя лучшая половина очень красивая", – заявил andrei_sorokun.
Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
Наталья старше Ирины Сопонару на четыре года. Она живет и работает в Лондоне.
9 октября стало известно, что Ирина Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.