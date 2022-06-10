"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото

На церемонии со стороны невесты присутствовали американские певицы Мадонна, Селена Гомес, бизнесвумен Пэрис Хилтон, актриса Дрю Бэрримор, а также дизайнер Донателла Версаче, которая создала свадебные наряды для невесты и жениха.

На своей странице в Instagram Версаче опубликовала серию фото, поздравив молодоженов с праздником.

"Создание свадебных нарядов для Бритни и Сэма было для меня само собой разумеющимся. В каждую деталь вложено огромное количество любви. Мы создали платье и смокинг, излучающие элегантность и гламур. Они смотрятся просто идеально вместе", – подписала фото дизайнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

"Знаменитые женщины поддерживают женщину-икону. Поздравляем, Бритни, мы любим тебя", – подписала совместное фото со Спирс, Мадонной, Гомес, Бэрримор и Хилтон дизайнер.

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Пэрис Хилтон на своей странице в Instagram разместила серию фото, на которых была запечатлена с бенгальским огнем в руках в разгар праздника.

"Такая волшебная ночь празднования сказочной свадьбы", – написала она.

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Со стороны жениха на свадьбе была его сестра Фэй Асгари.

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Таблоид TMZ сообщил, что на свадебную церемонию в качестве незваного гостя пытался прорваться первый супруг певицы Джейсон Александер, но был задержан полицией.