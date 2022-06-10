"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото

На церемонии со стороны невесты присутствовали американские певицы Мадонна, Селена Гомес, бизнесвумен Пэрис Хилтон, актриса Дрю Бэрримор, а также дизайнер Донателла Версаче, которая создала свадебные наряды для невесты и жениха.
На своей странице в Instagram Версаче опубликовала серию фото, поздравив молодоженов с праздником.
"Создание свадебных нарядов для Бритни и Сэма было для меня само собой разумеющимся. В каждую деталь вложено огромное количество любви. Мы создали платье и смокинг, излучающие элегантность и гламур. Они смотрятся просто идеально вместе", – подписала фото дизайнер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Знаменитые женщины поддерживают женщину-икону. Поздравляем, Бритни, мы любим тебя", – подписала совместное фото со Спирс, Мадонной, Гомес, Бэрримор и Хилтон дизайнер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пэрис Хилтон на своей странице в Instagram разместила серию фото, на которых была запечатлена с бенгальским огнем в руках в разгар праздника.
"Такая волшебная ночь празднования сказочной свадьбы", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Со стороны жениха на свадьбе была его сестра Фэй Асгари.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Таблоид TMZ сообщил, что на свадебную церемонию в качестве незваного гостя пытался прорваться первый супруг певицы Джейсон Александер, но был задержан полицией.
В сентябре 2021 года Спирс получила предложение от Асгари узаконить отношения, которые начались еще в 2016 году.
Асгари стал третьим мужем певицы. Он ранее не был женат.
Спирс впервые вышла замуж в 2004 году за Александера. Они пробыли в браке 55 часов.
Вторым супругом певицы стал американский танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась после двух лет семейной жизни. У них есть двое сыновей: Шон (2005) и Джейден (2006).