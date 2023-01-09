"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца

"Знакомьтесь, Виски", – написала она. Романчук представила аудитории рыжего кота породы мейн-кун.

"Самая крутая семейка", – прокомментировала подписчица gerashchenkoi.

Контекст:

Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.

Романчук является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

Бех и Романчук поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.