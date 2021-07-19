Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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Как назвать котенка: идеи и правила

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Котята и взрослые кошки хорошо запоминают клички, которые состоят из одного или двух слогов
Котята и взрослые кошки хорошо запоминают клички, которые состоят из одного или двух слогов
Фото: depositphotos.com

Как назвать котенка – главный вопрос, который возникает после того, как в доме появляется питомец. Издание "ГОРДОН" собрало основные правила и идеи, которые помогут при выборе кличек для котов.

Котята и взрослые кошки хорошо запоминают клички, которые состоят из одного или двух слогов. Если же кличка кота длинная, в быту можно использовать короткий вариант, отмечают авторы профильного YouTube-канала ZooComplex. 

При этом в кличках не должно быть шипящих звуков – они для котов звучат угрожающе, отмечают эксперты. 

ВИДЕО
Видео: ZooComplex / YouTube

В сети также есть приложения, которые генерируют варианты кличек для котов по заданным характеристикам – чтобы программа подобрала случайным образом имя для питомца, необходимо указать его пол, породу, выбрать начальную букву клички и запустить генератор. В базе программы есть такие имена, как Фред, Даур, Чингай, Жерман, Ворчун, Йовович, Одетта и другие.

Если выбор клички для кота затянулся, можно воспользоваться подсказками, которые приготовили авторы YouTube-канала "Коськин TV" – они составили список из 500 вариантов, упорядочив их в алфавитном порядке.

По мнению составителей, в топ-20 этого списка входят:

  • Алмаз;
  • Бади;
  • Бакс;
  • Боня;
  • Ватсон;
  • Вегас;
  • Зефир;
  • Кекс;
  • Кокос;
  • Лаки;
  • Мартин;
  • Оскар;
  • Патрик;
  • Паштет;
  • Ричи;
  • Саймон;
  • Семен Семеныч;
  • Том;
  • Феликс;
  • Яшка.
ВИДЕО
Видео: КОСЬКИН TV/ YouTube

Очень часто котов называют именами полюбившихся кино- или мультипликационных героев. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Коты не сразу начинают отзываться на кличку. Чтобы приучить питомца реагировать, нужна система поощрений – кличка для кота должна ассоциироваться с приятными моментами. Например, когда животное угощают лакомством или чешут за ухом. А если питомец нашкодил, избегайте обращаться к нему, используя кличку.

Теги: животные
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