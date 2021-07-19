  Как назвать котенка: идеи и правила

Котята и взрослые кошки хорошо запоминают клички, которые состоят из одного или двух слогов Фото: depositphotos.com

Котята и взрослые кошки хорошо запоминают клички, которые состоят из одного или двух слогов. Если же кличка кота длинная, в быту можно использовать короткий вариант, отмечают авторы профильного YouTube-канала ZooComplex.

При этом в кличках не должно быть шипящих звуков – они для котов звучат угрожающе, отмечают эксперты.

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Видео: ZooComplex / YouTube

В сети также есть приложения, которые генерируют варианты кличек для котов по заданным характеристикам – чтобы программа подобрала случайным образом имя для питомца, необходимо указать его пол, породу, выбрать начальную букву клички и запустить генератор. В базе программы есть такие имена, как Фред, Даур, Чингай, Жерман, Ворчун, Йовович, Одетта и другие.

Если выбор клички для кота затянулся, можно воспользоваться подсказками, которые приготовили авторы YouTube-канала "Коськин TV" – они составили список из 500 вариантов, упорядочив их в алфавитном порядке.

По мнению составителей, в топ-20 этого списка входят:

Алмаз;

Бади;

Бакс;

Боня;

Ватсон;

Вегас;

Зефир;

Кекс;

Кокос;

Лаки;

Мартин;

Оскар;

Патрик;

Паштет;

Ричи;

Саймон;

Семен Семеныч;

Том;

Феликс;

Яшка.

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Видео: КОСЬКИН TV/ YouTube

Очень часто котов называют именами полюбившихся кино- или мультипликационных героев.

Фото: depositphotos.com

Коты не сразу начинают отзываться на кличку. Чтобы приучить питомца реагировать, нужна система поощрений – кличка для кота должна ассоциироваться с приятными моментами. Например, когда животное угощают лакомством или чешут за ухом. А если питомец нашкодил, избегайте обращаться к нему, используя кличку.