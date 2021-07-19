  Как назвать котенка: идеи и правила

Котята и взрослые кошки хорошо запоминают клички, которые состоят из одного или двух слогов. Если же кличка кота длинная, в быту можно использовать короткий вариант, отмечают авторы профильного YouTube-канала ZooComplex.
При этом в кличках не должно быть шипящих звуков – они для котов звучат угрожающе, отмечают эксперты.
В сети также есть приложения, которые генерируют варианты кличек для котов по заданным характеристикам – чтобы программа подобрала случайным образом имя для питомца, необходимо указать его пол, породу, выбрать начальную букву клички и запустить генератор. В базе программы есть такие имена, как Фред, Даур, Чингай, Жерман, Ворчун, Йовович, Одетта и другие.
Если выбор клички для кота затянулся, можно воспользоваться подсказками, которые приготовили авторы YouTube-канала "Коськин TV" – они составили список из 500 вариантов, упорядочив их в алфавитном порядке.
По мнению составителей, в топ-20 этого списка входят:
Очень часто котов называют именами полюбившихся кино- или мультипликационных героев.
Коты не сразу начинают отзываться на кличку. Чтобы приучить питомца реагировать, нужна система поощрений – кличка для кота должна ассоциироваться с приятными моментами. Например, когда животное угощают лакомством или чешут за ухом. А если питомец нашкодил, избегайте обращаться к нему, используя кличку.