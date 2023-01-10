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10 января, 2023
 
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Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии

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Петрожицкая заявила, что "сидит на шее"
Петрожицкая заявила, что "сидит на шее"
Фото: petrozhitskaya / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая 9 января в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что, проживая в Германии, нигде не работает.

Актриса сопроводила пост снимком черной кошки, лежащей на спине.


Фото: petrozhitskaya / Instagram

Фото: petrozhitskaya / Instagram

Отвечая на вопрос, за что она живет, не работая, Петрожицкая призналась, что ее содержит бойфренд Алексей.

"Мы втроем у него на шее", – написала она. Актриса опубликовала фото возлюбленного с двумя черными котами на руках.

Фото: petrozhitskaya / Instagram
Фото: petrozhitskaya / Instagram

Контекст:

Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".

Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик" студии "Квартал 95".

Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.

Со своим новым избранником Алексеем она состоит в отношениях с начала 2021 года. По словам артистки, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией. Фамилию своего бойфренда она не называет.

Теги: деньги, сериал, работа, актриса, фото, Дарья Петрожицкая
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