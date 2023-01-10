Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии

Актриса сопроводила пост снимком черной кошки, лежащей на спине.





Фото: petrozhitskaya / Instagram

Отвечая на вопрос, за что она живет, не работая, Петрожицкая призналась, что ее содержит бойфренд Алексей.

"Мы втроем у него на шее", – написала она. Актриса опубликовала фото возлюбленного с двумя черными котами на руках.

Фото: petrozhitskaya / Instagram