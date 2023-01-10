Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2023
 
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40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото

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Мейхер сама создает одежду
Мейхер сама создает одежду
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 10 января в Instagram своего именного бренда одежды опубликовала снимки, на которых продемонстрировала длинное облегающее платье.

Мейхер выбрала лаконичную модель – платье нюдового бежево-серого цвета с разрезом спереди. Образ она дополнила черными "рваными" колготками, ботильонами с открытыми носками и шляпой.

Певица позировала перед камерой, держа одну руку на талии, а вторую подняв вверх.


Фото: meiherbymeiher / Instagram

Фото: meiherbymeiher / Instagram

Певица также показала вид сзади, облокотившись одной рукой на колонну арочного свода.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, модель, фото, дизайнер
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