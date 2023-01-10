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10 января, 2023
 
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Дорофеева показала фото из постели

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Дорофеева засветила интерьер своего жилища
Дорофеева засветила интерьер своего жилища
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 10 января в Instagram Stories разместила снимок, на котором запечатлена ее спальня.

Певица обнародовала кадр, снятый в кровати, засветив белую постель.

На фото также виден интерьер комнаты: она оформлена в пастельных тонах, с мебелью лаконичного дизайна.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

В конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes, стало известно о ее новом романе. Избранником певицы стал украинский ресторатор Михаил Кацурин.

Теги: Надя Дорофеева, фото, Dorofeeva, постель
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