Дорофеева показала фото из постели

Певица обнародовала кадр, снятый в кровати, засветив белую постель.

На фото также виден интерьер комнаты: она оформлена в пастельных тонах, с мебелью лаконичного дизайна.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

В конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes, стало известно о ее новом романе. Избранником певицы стал украинский ресторатор Михаил Кацурин.