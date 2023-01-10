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10 января, 2023
 
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"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком

Квиткова: Черно-белые фото это отдельная любовь души
Квиткова: Черно-белые фото – это отдельная любовь души
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 23-летняя блогер Дарья Квиткова, 9 января в Instagram поделилась своей новой фотосессией.

"Черно-белые фото – это отдельная любовь души", – написала она.

Автор фотосета – Soul On Film.

Квиткова позировала босиком, в облегающих шортах, топе и жакете.

"Просто бомба", – прокомментировала подписчица avramenkobuldenko.

"Какая же вы красавица! Невозможно налюбоваться!" – написала nika_yashchuk.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). Квиткова не заявляла, что вернулась в Украину. Но Добрынин 5 октября публиковал совместное фото с супругой и отметил, что они находятся в Украине.

Теги: Холостяк, фотосессия, блогеры, фото, Дарья Квиткова, блогер
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